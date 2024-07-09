دراسة: 30 نباتًا العدد السحري للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

وفي حديثه لبرنامج Morning Live على "بي بي سي"، قال الشيف هيو فيرنلي ويتينغستال: "في دقيقة نتحدث عن 5 نباتات في اليوم، وفي الدقيقة التالية نحث الناس على تناول 30 نباتًا مختلفًا في الأسبوع.