"تقاوم السرطان وتحميك منه".. خبراء: أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي

ينصح أطباء التغذية بتناول حفنة من المكسرات 3 مرات أسبوعيًا، مثل اللوز والصنوبر والفستق، وذلك نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الحد من الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي.