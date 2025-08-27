من القلق إلى ضعف الذاكرة.. خبراء يحذرون: استخدام الهاتف فور الاستيقاظ يهدد صحتك

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال الدكتور مانويفيس في مقابلة مع صحيفة Español: "يلجأ الكثيرون لاستخدام هواتفهم فور الاستيقاظ، لكن من الأفضل التخلي عن هذه العادة، لأنها تؤدي إلى إفراز فوري للدوبامين، ما يفقد الدماغ لاحقًا متعة القيام بالمهام اليومية، فتبدو النشاطات مملة".