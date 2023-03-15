كيف تساعدك التكنولوجيا على تحسين جودة النوم؟.. إليك هذه المواقع والتطبيقات

يعي الجميع أهمية النوم، وآثاره الإيجابية على صحة الجسد والعقل، إلا أن ما قد لا يدركونه هو أن هناك تطبيقات وأساليب تكنولوجية تساعدك على تطوير النوم، وتحسين جودته بشكل لا يصدق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضح تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن 31% فقط من سكان العالم يحصلون على "قسط كاف من الراحة". واستندت الشبكة بذلك إلى إحصائيات شركة "أبل" التي تقيس جودة النوم عبر ساعاتها.
وكشف كورت نوتسون، المختص بالتكنولوجيا والتطبيقات في "فوكس نيوز"، أفضل الطرق باستخدام التكنولوجيا لتحسين جودة النوم، وهي:
موقع "Headspace" المختص بالنوم، الذي يقدم مقاطع فيديو، ترشدك لكيفية الاسترخاء والتأمل باستخدام طرق خاصة تساعد جسمك.
وعلى منصة "نتفلكس" هناك مسلسل من 7 حلقات مخصص لتطوير النوم بعنوان "الدليل للنوم"، كل منها غني بالمعلومات التي ستغير حياتك وطريقة نومك.
تطبيق "Calm" الذي يوفر موسيقى وقصصًا خاصة للنوم، بعضها يقوم بروايتها مشاهير.
تطبيق "Peloton" للتمارين الرياضية به قسم خاص لتنظيم التنفس، والتركيز على التنفس، وفيه أكثر من ألف جلسة للتأمل والاسترخاء للمساعدة على نوم عميق.
تطبيق "Bettersleep" يحتوي على قصص للنوم، ونظام يتتبَّع نومك بشكل تقني؛ ليوفر الإحصاءات المتعلقة بالنوم.