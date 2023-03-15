كيف تساعدك التكنولوجيا على تحسين جودة النوم؟.. إليك هذه المواقع والتطبيقات

يعي الجميع أهمية النوم، وآثاره الإيجابية على صحة الجسد والعقل، إلا أن ما قد لا يدركونه هو أن هناك تطبيقات وأساليب تكنولوجية تساعدك على تطوير النوم، وتحسين جودته بشكل لا يصدق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".