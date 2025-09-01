البروفيسور باهمام يحذر من تأثيرات "كوفيد طويل الأمد" على النوم

وكشف عبر حسابه في منصة "إكس" عن نتائج دراسة دولية شملت أكثر من 13 ألف شخص من 16 دولة، حيث أظهرت أن 36.3% من المصابين يعانون من النعاس المفرط نهاراً مقارنة بـ18.5% من غير المصابين، فيما سجل 82.4% من المرضى إرهاقاً شديداً مقابل 48.5% لغيرهم، كما أن 44% من المصابين ينامون أكثر من 10 ساعات يومياً.