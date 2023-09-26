دراسات تكشف عن علاقة "الساعة البيولوجية" وسر الشباب والصحة العقلية والجسدية

قد يظن البعض أن سر الحفاظ على صحة الشباب يكمن في إعادة الزمن إلى الوراء باستخدام الجرعات والأنظمة "السحرية"؛ لكن فريقًا من الباحثين يقول إنه يمكن تحقيق نتائج "واعدة" من خلال استهداف ساعاتنا الداخلية.