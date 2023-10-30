المشي لتجنب الوفاة المبكرة.. دراسة تكشف كم خطوة تحتاج يوميًّا

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن 22 دقيقة من النشاط المعتدل، مثل المشي السريع أو حتى البطيء، يمكن أن تكون كافية لتعويض الآثار الصحية السلبية الناجمة عن الجلوس طويلًا، وتقلل من خطر الوفاة الذي يأتي من نمط الحياة الكسول.