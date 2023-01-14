4 عادات سيئة نفعلها دومًا تؤثر على النوم وتسبّب الأرق

يتأثر الجسم بالعديد من الأمور والسلوكيات التي نمارسها أو نقوم بها خلال النهار أو الساعات التي تسبق النوم؛ ما يتسبّب في المعاناة من الكثير من الأرق وصعوبة النوم، دون أن يعرفوا أن بعض الممارسات قد تكون السبب وراء هذه المشكلة المزعجة.