امشِ ولو بالبيت واترك هذه المأكولات.. "معادلة الصحة المستدامة" يقدّمها "الخضيري"

نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بحزمة من النصائح للوصول إلى معادلة الصحة المستدامة؛ مؤكدًا أهمية المشي والأكل الصحي.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "نصيحة للصحة المستدامة، مارس المشي والحركة ولو داخل البيت، ولو مشاوير بسيطة، واترك المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية".
وأضاف: "قلل بشدة من الخبز والمخبوزات والحلويات، ولازم تأكل سلطة وخضار وورقيات وفاكهة وألبان وأجبان ولحوم (دجاج وسمك تونة ولحم)، وبقوليات (فول وعدس وفاصوليا)، وكل أنواعها (بازلاء وجزر وكوسا وبامية..)".