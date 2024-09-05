حياتنا

امشِ ولو بالبيت واترك هذه المأكولات.. "معادلة الصحة المستدامة" يقدّمها "الخضيري"

أكد على أكل السلطة والخضار والورقيات والفاكهة والألبان والأجبان واللحوم والبقوليات
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
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نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بحزمة من النصائح للوصول إلى معادلة الصحة المستدامة؛ مؤكدًا أهمية المشي والأكل الصحي.

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "نصيحة للصحة المستدامة، مارس المشي والحركة ولو داخل البيت، ولو مشاوير بسيطة، واترك المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية".

وأضاف: "قلل بشدة من الخبز والمخبوزات والحلويات، ولازم تأكل سلطة وخضار وورقيات وفاكهة وألبان وأجبان ولحوم (دجاج وسمك تونة ولحم)، وبقوليات (فول وعدس وفاصوليا)، وكل أنواعها (بازلاء وجزر وكوسا وبامية..)".

الصحة
فهد الخضيري
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الأكل الصحي

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