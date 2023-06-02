فتش عن لويحاتك وحجم دماغك.. دراسة تكشف ما يحدث ليلًا ويسبب الخرف!

وشملت الدراسة 122 شخصًا بمتوسط عمر 69 عامًا لا يعانون من مشاكل في الذاكرة؛ حيث كان ما مجموعه 26 شخصًا لديهم لويحات أميلويد في أدمغتهم، فيما خضع المشاركون لمسح للدماغ، وأجروا اختبارات على ذاكرتهم، وأجروا دراسة نوم ليلية في منازلهم، تكررت اختبارات الذاكرة بعد 21 شهرًا في المتوسط.