"مضادات الأكسدة".. قليلها يحمي الجسم من الجزيئات الضارة وكثيرها يصيبه بالأمراض

يقول إسماعيل لاهر، أستاذ علم الصيدلة في جامعة كولومبيا البريطانية: "إن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الجذور الحرة لها أدوار مفيدة في العمليات الفسيولوجية"، شارحًا أنه عند التركيزات المنخفضة تساعد الجذور الحرة الخلايا على النمو، وتشكل جزءًا من آلية دفاع الجسم ضد الأمراض.. كما أنها تشارك في عملية التمثيل الغذائي، أو تحلل الأدوية، وتشارك في التواصل بين الخلايا.. ولكن "إذا تم استهلاك الكثير من مضادات الأكسدة يمكن أن تتعطل هذه العمليات الطبيعية والأساسية؛ ما يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها"، بحسب ما ذكره جيمس كيهرر، الأستاذ الفخري وعميد كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة ألبرتا، الذي يوصي بتخطي المكملات الغذائية، والالتزام بنظام غذائي صحي.