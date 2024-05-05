يَقي ويخفّض ويحسّن.. "صحة عسير": 8 فوائد ثمينة يجنيها جسمك من المشي

ويعمل المشي على تحقيق "الوزن الصحي واللياقة"، و"يخفّض من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم"، ويجعل "العظام أقوى"، إضافة إلى أنه "يحافظ على مرونة المفاصل ويقوي العضلات"، و"يحسّن التوازن وتدفق الدم في الجسم"، و"يحرق السعرات الحرارية الزائدة".