يَقي ويخفّض ويحسّن.. "صحة عسير": 8 فوائد ثمينة يجنيها جسمك من المشي

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، 8 أسباب تجعل من المشي وسيلة فاعلة لتحقيق غايات مهمة لصحة الجسم.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من فوائد المشي "تخفيف القلق والاكتئاب ومزاجاً أفضل"، كما أنه "وقاية من الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب وضغط الدم وداء السكري النوع الثاني".
ويعمل المشي على تحقيق "الوزن الصحي واللياقة"، و"يخفّض من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم"، ويجعل "العظام أقوى"، إضافة إلى أنه "يحافظ على مرونة المفاصل ويقوي العضلات"، و"يحسّن التوازن وتدفق الدم في الجسم"، و"يحرق السعرات الحرارية الزائدة".