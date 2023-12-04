غريبة بعض الشيء.. طبيب روسي يقدم طريقة رائعة لتجنب الاستيقاظ ليلًا

ويقول: "الشخص السليم يستيقظ كل ساعتين، يفتح عينيه، يتقلب، يغير وضعه، ينام وينسى أنه استيقظ. هذا أمر طبيعي. تبدأ المشكلات عندما تجعل هذه الاستيقاظات الإنسان يشعر بالقلق ويعتقد أنه لن يتمكن من النوم، فماذا أفعل؟" هذا هو التوتر، وهذه قفزة في ضغط الدم، وفعلاً لن ينام الشخص. لأن لديه شعورًا بالخوف، من عدم النوم، وفي هذه الحالة يرتبط الفراش بالأرق، أي تنشأ لديه حلقة مفرغة من الاستيقاظ والأرق وعدم العودة إلى النوم، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شديدة في النوم".