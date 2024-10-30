اتركه حتى يجف.. لماذا ينبغي تجنب ترتيب السرير فور الاستيقاظ مباشرة؟

وعلى الرغم من أن عث الغبار لا يعض ولا ينقل الأمراض؛ إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية للبعض، مثل التهاب الأنف والسعال وجفاف العينين واضطرابات النوم. وقد يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من نزلات برد مستمرة؛ بينما قد يكون عث الغبار هو السبب.