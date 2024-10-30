اتركه حتى يجف.. لماذا ينبغي تجنب ترتيب السرير فور الاستيقاظ مباشرة؟

هذه ليست دعوة للكسل؛ ولكن يؤكد طبيب أمريكي أنه لا ينبغي ترتيب السرير بمجرد الاستيقاظ من النوم، محذرًا من عواقب ذلك على الصحة.
وحسب موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يؤكد الدكتور مايرو فيغورا، الطبيب المقيم في لوس أنجلوس، أن المراتب والوسائد قد تتحول إلى "مخازن" لخلايا الجلد البشرية؛ مما يزيد من نمو عث الغبار.
ورغم أن هذه الحشرات الدقيقة، غير ضارة في العادة؛ لكن يمكن أن تسبب الحساسية.
وحسب "فيغورا"، فإن ترتيب السرير بشكل جيد يحبس الرطوبة تحت الوسائد والأغطية التي يتم وضعها على السرير؛ مما يوفر بيئة مثالية لزيادة عدد عث الغبار.
وفي المقابل؛ فإن ترك السرير دون ترتيب يساعد على تجفيفه، كما يجب رفع الأغطية والوسائد وتعريضها للشمس، وترك مراتب السرير لتتعرض للتهوية الجيدة.
وفي مقطع فيديو على "إنستغرام"، أشار "فيغورا" إلى أنه "يوجد أكثر من 10 ملايين من عث الغبار على مرتبة متوسطة. وإذا كانت لديك وسادة عمرها عامان؛ فإن 10% من وزنها يمكن أن يكون عث الغبار وبرازه".
وعلى الرغم من أن عث الغبار لا يعض ولا ينقل الأمراض؛ إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية للبعض، مثل التهاب الأنف والسعال وجفاف العينين واضطرابات النوم. وقد يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من نزلات برد مستمرة؛ بينما قد يكون عث الغبار هو السبب.
وينصح "فيغورا" بغسل أغطية السرير وأغطية الوسائد مرة واحدة كل أسبوع في درجة حرارة عالية؛ للتأكد من قتل أي جراثيم أو بكتيريا قد تكون عالقة فيها.