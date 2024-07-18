تحذير لمرضى السكري.. كيف يضر النوم القليل أو الكثير جدًّا بصحتك؟

وتَبين أن الإفراط في النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 31% في تلف الأوعية الدموية الدقيقة لدى مرضى السكري، الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى والفشل الكلوي؛ في حين أن عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم يمكن أن يزيد الضرر بنسبة 38%.