نتائجها كارثية.. تحذيرات من حقن الهرمونات والزيوت لتكبير العضلات

استشاري السكري والغدد الصماء الدكتور علاء الدين صغير، قال إن هرمون النمو والتستيسترون هي من أكثر الهرمونات المستخدمة في هذا السياق، ويمكن أن تؤدي تلك الهرمونات للعقم، بالإضافة لتأثيراتها على عضلة القلب والجهاز العصبي، لافتًا إلى أن هناك بدائل أخرى لزيادة حجم العضلة، مثل مصل الحليب، وهو متوفر على شكل حبوب وبودرة، والكرياتين، حيث يمكن أخذ 5 ملغ منه يوميًا ولفترة محدودة، وهو يساعد على تخفيف متاعب التدريب العضلي.