التحول للنظام الغذائي النباتي.. راحة مؤقتة تليها اضطرابات هضمية

كشفت تقارير طبية أن التحول المفاجئ إلى نظام غذائي نباتي بالكامل قد يؤدي في الأسابيع الأولى إلى بطء حركة الأمعاء أو إمساك مزعج، رغم فوائده الصحية العامة.
وبيّن التقرير أن السبب لا يعود إلى نقص الألياف بل إلى زيادتها المفاجئة دون موازنة كافية مع شرب الماء، مما يغيّر نمط الهضم مؤقتًا حتى يتأقلم الجسم.
وأضاف، وفق "ديلي ميل"، أن الألياف رغم أهميتها في تنظيم الإخراج، إلا أن الإفراط فيها قد يجعل البراز جافًا ويُثقل حركة الأمعاء، خصوصًا في غياب الترطيب الكافي.
وأشار التقرير إلى أن الحل يكمن في الانتقال التدريجي للنظام النباتي، مع زيادة السوائل بانتظام وممارسة نشاط بدني معتدل كالمشي بعد الوجبات.
كما حذر من الاعتماد المفرط على الأطعمة النباتية المصنّعة، مؤكداً أن الأطعمة الكاملة والطازجة هي الأساس لتحقيق توازن هضمي صحي وطبيعي.