دراسة تكشف عن 5 "أطعمة خارقة" تمدُّك بالنشاط بعد ليلة من "النوم الرديء"

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تمنحنا النشاط بعد ليلة من "النوم الرديء"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت الدراسة التي أجراها خبراء لصالح سلسلة متاجر "Bed Kingdom" البريطانية، المختصة ببيع الأسرّة، أن هناك "5 أطعمة خارقة" مفيدة للدماغ، تعمل على إبقائك نشيطًا إذا كنت قد عانيت من قلة النوم في الليلة السابقة، وهي كالآتي:
هي الوجبة الخفيفة المثالية للحصول على شيء حلو المذاق، ويجعلك أيضًا أكثر يقظة.
وتحتوي الشوكولاته الداكنة على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة طاقتك وتركيزك؛ حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام في العمل. وهي مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل المغنيسيوم المرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الصداع النصفي، وخفض ضغط الدم المرتفع.
تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من المغنيسيوم؛ ما يساعد على محاربة التعب الشديد ومستويات الإجهاد المرتفعة.
وتساعد بذور الشيا جسمك على الاحتفاظ بالماء، كما يمكن تناولها عن طريق مزجها في عصير، أو رشها على الزبادي، أو حتى إضافتها على سلطة.
يحتوي الافوكادو على نحو 14 جرامًا من الألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم الذي يساعد على منع التعب.
وإضافة إلى ذلك، فإن مذاق الأفوكادو مذهل على الخبز المحمص، كوجبة غداء للتزود بالوقود.
من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم، إضافة إلى الكثير من فيتامين سي. وتعد البطاطا الحلوة من الكربوهيدرات الصحية، ويمكن أن تكون خيارًا رائعًا مع وجبة الغداء، خاصة إذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل في الخارج.
يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، وعلى السكر الطبيعي، الذي يتم تحويله إلى جلوكوز، وهو أفضل مصدر للوقود في الدماغ، وبه ما يكفي من السكر لمنحك الطاقة بسرعة، لكنها ليست كافية لتكون طاغية للغاية وتجعلك تشعر بالتعب.
وتناوُل عصير البرتقال بدلاً من تناول الفاكهة يمكن أن يعزز ذاكرتك وقدرتك العقلية طوال اليوم.
وقال متحدث باسم " Bed Kingdom": إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً أمرٌ بالغ الأهمية لصحتك. ومن المستحسن أن تستهدف ما بين 7 و9 ساعات كل ليلة. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين فإن هذا العدد من الساعات ليس ممكنًا دائمًا لأسباب مختلفة".
وتابع: "في هذه الحالات من المهم أن تمد جسمك بالطاقة التي يحتاج إليها طوال اليوم، من خلال تناوُل الأطعمة المناسبة. ويمكن أن يكون الأمر بسيطًا، مثل تناوُل برتقالة في وجبة الإفطار، أو تناول البطاطا الحلوة مع غدائك".