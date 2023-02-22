دراسة تكشف عن 5 "أطعمة خارقة" تمدُّك بالنشاط بعد ليلة من "النوم الرديء"

وتحتوي الشوكولاته الداكنة على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة طاقتك وتركيزك؛ حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام في العمل. وهي مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة، مثل المغنيسيوم المرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الصداع النصفي، وخفض ضغط الدم المرتفع.