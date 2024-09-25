مع سبب أساسي يجعل نوم الليل أفضل.. خبراء: هذه فوائد وأضرار النوم نهارًا

أما الدكتور ميخائيل كاتوشوف، فيشير إلى أن الأشخاص الذين ينطوي عملهم على مستوى عالٍ من المسؤولية أو تركيز مستمر؛ يحتاجون إلى النوم نهارًا، ولكن من يعاني من الأرق عليه تجنب النوم نهارًا.