حياتنا

مع سبب أساسي يجعل نوم الليل أفضل.. خبراء: هذه فوائد وأضرار النوم نهارًا

مع سبب أساسي يجعل نوم الليل أفضل.. خبراء: هذه فوائد وأضرار النوم نهارًا
تم النشر في

أعلنت الطبيبة الروسية، الدكتورة ناتاليا بوركو أخصائية العلاج السلوكي المعرفي للأرق، أن النوم في النهار يجب ألا يتجاوز 30 دقيقة، لأنه بدلًا من النشاط يسبب التعب والصداع والإرهاق.

فوائد محددة من النوم نهارًا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تؤكد "بوركو" أنه يمكن الحصول على فوائد محددة من النوم نهارًا، ومنها: استرخاء العضلات، وتقليل التعب، وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج والأداء، ورد فعل أسرع وتحسن الذاكرة.

سبب أساسي يجعل نوم الليل أفضل

وتضيف "بوركو": لكن فعالية النوم نهارًا أقل من النوم ليلًا؛ لأنه خلال النهار لا ينتج الجسم الهرمونات اللازمة.

النوم نهارًا لمدة 20- 30 دقيقة فقط

من جانبها تؤكد الدكتورة يليزابيتا يرميلوفا أن النوم نهارًا لكي يكون مفيدًا للجسم؛ يجب ألا يتجاوز 20- 30 دقيقة، ولكن هناك حالات يطلق عليها النعاس المرضي التي سببها الأرق واضطراب النوم ليلًا (انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مثلًا).

مخاوف من اضطراب دورة "اليقظة- النوم"

كما أن النوم 60- 90 دقيقة في النهار وخاصة في بداية الفترة المسائية، قد يؤدي إلى اضطراب إنتاج هرمون النوم- الميلاتونين؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اضطراب دورة "اليقظة- النوم".

هذه المهنة تحتاج إلى النوم نهارًا

أما الدكتور ميخائيل كاتوشوف، فيشير إلى أن الأشخاص الذين ينطوي عملهم على مستوى عالٍ من المسؤولية أو تركيز مستمر؛ يحتاجون إلى النوم نهارًا، ولكن من يعاني من الأرق عليه تجنب النوم نهارًا.

الارتباك والتعب بعد النوم نهارًا

ووفقًا له، يمكن أن يغط الشخص في نوم عميق إذا نام 30- 40 دقيقة في النهار، وحينها يكون استيقاظه مصحوبًا بمشاعر الارتباك والتعب (حالة القصور الذاتي أثناء النوم) التي يمكن أن تستمر 15- 60 دقيقة.

النوم
نوم الليل

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org