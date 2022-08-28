خبيرة تغذية تكشف عن أفضل 4 أطعمة للحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم

ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2018، ونشرت في مجلة "Food & Function Journal"، فإن تناول بيضة واحدة كبيرة يوميًّا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين تناولوا البيض كانت مستويات جلوكوز الدم لديهم أفضل أثناء الصيام؛ ما يعني أن البيض يمكن أن يساعد في الحفاظ على تنظيم نسبة السكر في الدم.