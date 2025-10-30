ليست الراحة فقط.. طبيبة روسية: قلة النوم تسبب خطورة مباشرة على القلب

لتجنب هذه المشكلات، قدمت الدكتورة مجموعة من النصائح البسيطة؛ منها الابتعاد عن القهوة والكحول والتدخين قبيل النوم، تناول العشاء قبل ساعتين أو أكثر، وإبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين. وأكدت أن النوم الصحي ليس مجرد راحة بل هو "عامل حاسم في طول العمر وصحة القلب."