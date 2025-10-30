ليست الراحة فقط.. طبيبة روسية: قلة النوم تسبب خطورة مباشرة على القلب

حذرت الطبيبة الروسية الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا، أخصائية أمراض القلب، من خطورة إهمال النوم الكافي، حيث يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.
ففي مقابلة لها مع موقع "غازيتا رو" الروسي، أوضحت أن قلة النوم تسبب اضطرابات خطيرة في التوازن الهرموني والتمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة إنتاج السيتوكينات الالتهابية. وقالت: "الحرمان المزمن من النوم يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض نقص تروية القلب."
كشفت الدكتورة أيضًا أن قلة النوم تساهم في اضطراب إنتاج هرموني الغريلين واللبتين المسؤولين عن الشعور بالجوع والشبع، مما يزيد من احتمالات زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي. كما أكدت أن انقطاع التنفس أثناء النوم يرفع مستويات الأدرينالين، فيعرض القلب لمخاطر تشمل ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية.
لتجنب هذه المشكلات، قدمت الدكتورة مجموعة من النصائح البسيطة؛ منها الابتعاد عن القهوة والكحول والتدخين قبيل النوم، تناول العشاء قبل ساعتين أو أكثر، وإبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين. وأكدت أن النوم الصحي ليس مجرد راحة بل هو "عامل حاسم في طول العمر وصحة القلب."