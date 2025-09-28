مثبت علميًا.. التوتر المستمر يهدد صحتك بـ9 أمراض تصيب القلب والدماغ والمناعة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مخاطر التوتر المستمر على الصحة العامة، مؤكدًا أنه ليس مجرد حالة نفسية بل مسبب مثبت علميًا لعدد من الأمراض العضوية الخطيرة.