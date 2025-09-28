مثبت علميًا.. التوتر المستمر يهدد صحتك بـ9 أمراض تصيب القلب والدماغ والمناعة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مخاطر التوتر المستمر على الصحة العامة، مؤكدًا أنه ليس مجرد حالة نفسية بل مسبب مثبت علميًا لعدد من الأمراض العضوية الخطيرة.
وأوضح أن التوتر المستمر يرتبط بشكل مباشر بظهور تسعة أمراض تشمل: الاكتئاب والقلق، ارتفاع ضغط الدم، جلطات القلب، جلطات الدماغ، داء السكري، الصداع المزمن، ضعف المناعة والالتهابات المتكررة، القولون العصبي، وحموضة المعدة.
وشدد النمر على أهمية التعامل الجاد مع الضغوط النفسية اليومية، واتخاذ وسائل فعالة لإدارتها والوقاية من آثارها الصحية الممتدة.