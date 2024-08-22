تتضمّن ضبط النوم.. طرق لزيادة "التستوستيرون" لدى الرجال دون أدوية

وقال أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة: "يلعب النوم الجيد والمنتظم دورًا رئيسيًّا في الحفاظ على المستوى الطبيعي لهرمون التستوستيرون. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية أن الذهاب إلى النوم بعد منتصف الليل وقلة النوم "أقل من 7 ساعات"، يمكن أن يؤدّي إلى انخفاض تركيزه. ويلاحظ هذا لدى الرجال الذين يعملون في نوبات ليلية، وكذلك الذين يذهبون إلى النوم بعد منتصف الليل".