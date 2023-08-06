من التوتر إلى الغضب والعدوانية.. دراسة تكشف تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشارت الدراسة إلى أن الحرارة العالية لها تأثير مباشر على مادة "السيروتونين"، وهي الناقل العصبي الأساسي الذي ينظم مزاج الإنسان؛ مما يترتب عليه انخفاض مستويات السعادة أو الفرح، وزيادة مستويات التوتر والإرهاق في المقابل.