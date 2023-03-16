موزة واحدة يوميًّا.. 5 فوائد صحية ومؤكدة تفعلها بجسمك

وتضيف أن "الموز يعتبر مصدرًا مهمًّا لعدد من العناصر الغذائية؛ بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج، وفيتامينات ب، ومضادات الأكسدة"؛ مشيرة إلى أن كل هذه العناصر الغذائية تدعم جهاز المناعة؛ "لذا فإن دمج الموز في نظامك الغذائي يعد أحد طرق مساعدة الجسم على حماية نفسه من الفيروسات والالتهابات الضارة".