الطفل "رواف المالكي" يغادر المستشفى وحالته الصحية تنتكس.. وجدّهُ يستغرب تأخر نقله!

وعلى الرغم من مراسلة الكثير من المستشفيات، ورفض قبول الحالة، إلا أن متحدث "صحة الطائف" أكد قبولها لدى العيادات بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وبدلاً من نقل الطفل لذلك المستشفى تم إخراجه يوم الاثنين الماضي مع إبلاغ أُسرته بمراجعة المستشفى منتصف الأسبوع المُقبل كعيادة، وليس كقبول الحالة للتنويم لديهم، إلا أنه عاد إلى المستشفى مرةً أخرى اليوم بعد انتكاس حالته الصحية، وخضع للتنفس الصناعي في العناية المركزة، حتى تم التحرك وإنهاء إجراءات نقله فعليًا اليوم إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، حيث يرقد لديهم حاليًا في العناية المركزة ويخضع للمتابعة الطبية.