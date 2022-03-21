رفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة لـ7 آلاف يدخل حيز التنفيذ خلال 20 يومًا

يدخل قرار إلزام القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى حيز التنفيذ بعد أسبوعَيْن من الآن، وبالتحديد في الحادي عشر من شهر إبريل المقبل "العاشر من رمضان"؛ وذلك لخلق بيئة مناسبة وجاذبة للعمل.
وفي التفاصيل، قال عدد من أطباء الأسنان لـ"سبق" إنهم يتعرضون للإجحاف من قِبل القطاع الخاص، ولفتوا إلى أن بعضهم يحصل على رواتب متدنية جدًّا، تصل لثلاثة آلاف ريال، والبعض الآخر يعمل بالنسبة، فيما تلجأ مراكز لتوظيفهم مساعدين لطبيب أسنان أجنبي رغم أن الشهادة التي يحملها هي شهادة الموظف السعودي نفسها.
وطالب الأطباء بالإنصاف برواتب تضاهي رواتب الوافد، وأيضًا المميزات التي يحصل عليها من بدل سكن وغيرها، وخلق وظائف في القطاع الحكومي لحل مشكلة بطالة أطباء الأسنان.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منحت المستشفيات والعيادات والمراكز في القطاع الخاص مهلة ستة أشهر لرفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة فيها إلى سبعة آلاف ريال بدلاً من الرواتب المتدنية التي كان يتقاضاها الموظف لاحتساب مهن التوطين.
وحدَّد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان، و5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الصيدلية.
واشترط الدليل حصول التخصصَين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
ويستهدف القرار رفع عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 12 ألفًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف. وبيَّنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم دعم الأجور بنسبة 50 %.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أكتوبر من العام الماضي قرارًا وزاريًّا، يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلَي التوطين لمهنتَي طب الأسنان والصيدلة.
واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نِسب التوطين في المهنتين بـ 7000 ريال. ويأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 11 إبريل 2022.
يُشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للتخصصات الصحية أكدت أن هناك 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية، و8 خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 و3000 طبيب سنويًّا، ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في السعودية نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم 25%، أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.
وذكرت التقارير أن الهيئة تسعى لتقليل الأطباء غير السعوديين بنسبة 27.5% كل عام خلال السنوات القادمة، وأن لديها خطة لتوطين 21800 وظيفة طبيب أسنان حتى عام 2027، وأن هناك توجيهًا صادرًا للجامعات وكليات طب الأسنان في الجامعات العريقة بتخصيص 50% من طاقتها الاستيعابية على مستوى درجة البكالوريوس، واستبدالها بقبول أطباء في برامج الدراسات العليا.