رفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة لـ7 آلاف يدخل حيز التنفيذ خلال 20 يومًا

يُشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للتخصصات الصحية أكدت أن هناك 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية، و8 خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 و3000 طبيب سنويًّا، ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في السعودية نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم 25%، أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.