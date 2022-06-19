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موجز "سبق" الأسبوعي: تفاصيل زيارة "بايدن" المرتقبة للرياض.. وتعديلات جديدة لأنظمة التقاعد.. وفعالية "مشاهير" تثير الغضب

"الداخلية" ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا.. وتعلن نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل
موجز "سبق" الأسبوعي: تفاصيل زيارة "بايدن" المرتقبة للرياض.. وتعديلات جديدة لأنظمة التقاعد.. وفعالية "مشاهير" تثير الغضب
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
محمد حضاض
محمد حضاض

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:

الرئيس الأمريكي يزور المملكة

أعلن الديوان الملكي، أنه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيزور المملكة في 15 و16 يوليو المقبل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
"الديوان الملكي": بدعوة من خادم الحرمين.. الرئيس الأمريكي يزور المملكة 15 و16 يوليو القادم

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم -ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
وزارة الداخلية تعلن ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا

تعديلات نظامَيْ "التقاعد المدني والعسكري"

نشرت جريدة أم القرى اليوم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

هنا تفاصيل أكثر:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
"سبق" تكشف كامل تفاصيل بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادُل المنافع بين نظامَيْن
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
تعديل جديد: خدمة موظفي القطاعات المستهدفة بالتحول مكملة في غرض التقاعد المبكر بالتأمينات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
تعرَّف على بعض تعديلات نظامَيْ "التقاعد المدني والعسكري" و"التأمينات وتبادُل المنافع"

موسم جدة

شهدت مناطق فعاليات موسم جدة مع الإجازة المدرسية المطولة، إقبالاً كبيرًا من الزوار، خصوصًا من الأسر والأطفال والشباب؛ للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات بين مناطق الفعاليات.

ويتوقّع أن يحقق موسم جدة أرقامًا قياسية في عدد الزوار بعدما تخطى حاجز الأربعة ملايين زائر قبل أيام؛ في ظل الإقبال الكبير على فعالياته وبرامجه المنوعة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
بعد تخطيه حاجز 4 ملايين زائر.. الإجازة تواعد "موسم جدة" بأرقام قياسية

فعالية مشاهير غير مرخصة

نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن هذا الأمر غير صحيح وأن الفعالية غير مرخصة، مبينة أنه يجري استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
"المرئي والمسموع" عن تكريم مشاهير في "السوشال ميديا" : الفعالية غير مرخصة وجار استدعاء المنظمين

عقوبة سرقة ممتلكات الطائرة أو ركابها

قالت النيابة العامة إنه ‏يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمن يسرق ممتلكات الطائرة أو ركابها

حفل كلية الملك فهد الأمنية

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية هذا الأسبوع، حفل تخريج (1592) من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالدورة التأهيلية (51) للضباط الجامعيين، والدفعة (63) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (11) و(12) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 1592 من طلبة كلية الملك فهد الأمنية

قرعة حجّاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم ‫حج العام الحالي.

وشهد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتّاح مشّاط، إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
"الحج" تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لحجّاج الداخل

منع العمل تحت أشعة الشمس

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444 هـ؛ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

صرَّح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه مباشرة عن عددٍ من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عددٍ من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله
"نزاهة": ادانة قضاة ورئيس محكمة وسفير وعضو نيابة سابقين ومواطنين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ

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