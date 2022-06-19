موجز "سبق" الأسبوعي: تفاصيل زيارة "بايدن" المرتقبة للرياض.. وتعديلات جديدة لأنظمة التقاعد.. وفعالية "مشاهير" تثير الغضب

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:
أعلن الديوان الملكي، أنه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيزور المملكة في 15 و16 يوليو المقبل.
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم -ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
نشرت جريدة أم القرى اليوم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
هنا تفاصيل أكثر:
شهدت مناطق فعاليات موسم جدة مع الإجازة المدرسية المطولة، إقبالاً كبيرًا من الزوار، خصوصًا من الأسر والأطفال والشباب؛ للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات بين مناطق الفعاليات.
ويتوقّع أن يحقق موسم جدة أرقامًا قياسية في عدد الزوار بعدما تخطى حاجز الأربعة ملايين زائر قبل أيام؛ في ظل الإقبال الكبير على فعالياته وبرامجه المنوعة.
نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن هذا الأمر غير صحيح وأن الفعالية غير مرخصة، مبينة أنه يجري استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
قالت النيابة العامة إنه يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية هذا الأسبوع، حفل تخريج (1592) من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالدورة التأهيلية (51) للضباط الجامعيين، والدفعة (63) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (11) و(12) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.
أعلنت وزارة الحج والعمرة نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم حج العام الحالي.
وشهد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتّاح مشّاط، إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 19 صفر 1444 هـ؛ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.
صرَّح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه مباشرة عن عددٍ من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عددٍ من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم.