هل نوم الزوجين في غرفتين منفصلتين يطيل الحُب ؟ الاستشاري الدماس يجيب لـ"سبق"

وأضاف: يجب أن يكون هناك تفاهم وقبول بين الطرفين لموضوع النوم في غرف منفصلة إذا حل وقت النوم لأنه في حال عدم وجود هذا القبول قد يأتي الأمر بنتائج عكسية تنعكس على استقرار العلاقة الزوجية والأسرة بشكل أعم، حيث إن هذا السلوك قد يولد مشاعر سلبية لدى أحد الزوجين بأن الطرف الآخر لم يعد يُكن له المشاعر ذاتها وأن النوم في حجرة منفصلة إنما هو تعبيرٌ عن الابتعاد العاطفي أو انخفاض الود والمحبة تجاه الطرف الآخر.