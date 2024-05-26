برعاية تركي آل الشيخ نزالات مثيرة تشعل حماس الجماهير قبل موقعة Ring Of Fire

شهدت هذه المباراة الهزيمة الأولى لتايسون فيوري في مسيرته الاحترافية التي استمرت 16 عامًا. ومع ذلك، لن ينتظر فيوري طويلًا للحصول على فرصة للثأر، حيث من المقرر أن يتم تنظيم نزال إعادة في وقت لاحق من هذا العام. وفي تصريحاته بعد النزال، أعرب فيوري عن استيائه من قرار الحكام، قائلاً: "أعتقد أنني فزت بهذا النزال. أعتقد أنه فاز ببعض الجولات، لكنني فزت بالغالبية. كان هذا واحدًا من أغرب القرارات في تاريخ الملاكمة. سأعود مرة أخرى. الرجل الصغير الجيد حصل على القرار."