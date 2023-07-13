العمالة الوافدة تواصل مخالفاتها.. "سبق" رصدتهم بـ"صناعية محايل" القديمة رغم إغلاقها

ونشرت "سبق" عددًا من التقارير الصحفية آخرها في 1 يونيو 2023 م بعنوان "بعد إغلاق الصناعية القديمة .. عمالة مخالفة تتحايل على النظام بورشة متنقلة"، وجاء فيه "في تحايُل على النظام، قام عددٌ من العمالة المخالفة بمحايل بإنشاء ورشة متنقلة بعد إغلاق الصناعية القديمة بالمحافظة مستغلين توافد بعض المواطنين والمقيمين على المكان".