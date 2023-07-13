العمالة الوافدة تواصل مخالفاتها.. "سبق" رصدتهم بـ"صناعية محايل" القديمة رغم إغلاقها

لا تزال العمالة الوافدة تمارس مخالفاتها بصناعية محايل القديمة بعد إغلاقها ونقل أقسامها المختلفة إلى الصناعية الجديدة على طريق "محايل - بحر أبو سكينة".
وفي التفاصيل، رصدت صحيفة "سبق" عمالة تمارس إصلاح المركبات ضاربة بتوجيهات النقل عرض الحائط وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة، وسط مطالبات بالحد من ذلك وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين بما يضمن انصياعهم للتوجيهات والأوامر الصادرة من الجهات المعنية.
ونشرت "سبق" عددًا من التقارير الصحفية آخرها في 1 يونيو 2023 م بعنوان "بعد إغلاق الصناعية القديمة .. عمالة مخالفة تتحايل على النظام بورشة متنقلة"، وجاء فيه "في تحايُل على النظام، قام عددٌ من العمالة المخالفة بمحايل بإنشاء ورشة متنقلة بعد إغلاق الصناعية القديمة بالمحافظة مستغلين توافد بعض المواطنين والمقيمين على المكان".
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": من خلال الجولة المسائية لرئيس إدارة صحة البيئة لمتابعة الصناعية القديمة، التي تم إغلاق الأنشطة المخالفة فيها، تمت ملاحظة قيام عمالة من الجالية السودانية باستخدام سيارة باص كورشة متنقلة داخل الصناعية؛ وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات؛ يعاقب عليها النظام.
وقال "حافظ" إنه تم توجيه قسم دورية السلامة بالتعامل مع المخالفة حسب التعليمات النظامية، ومعرفة مالكها، وتطبيق المخالفة بحقه.
يُذكر أن المحافظة تعج بالمخالفين لنظام العمل في العديد من المناشط التجارية؛ ما يستوجب تدخلاً قويًا من الجهات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.