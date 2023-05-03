بالفيديو.. "الفهيد" لـ"يا هلا بالعرفج": اتصالاتي أثناء المشي.. والقراءة هوايتي
استعرض برنامج يا هلا بالعرفج على قناة روتانا مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للإعلامي "أحمد الفهيد"، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي والقراءة، وقال إن ممارسته المشي كانت أفضل قبل كورونا، وهو يُجري كل اتصالاته أثناء المشي، كما أن الرياضة لم تسرقه من القراءة؛ لذلك هو يفضلها عن باقي الهوايات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "عبدالله بالخير يتذكر" للدكتور "خالد باطرفي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب، وذكر أن "عبدالله بالخير" هو أول سعودي يكتب في الصحف اللبنانية، وهو أول سعودي يسافر إلى يوغوسلافيا، كما أنه أول سعودي يترجم للملك فيصل. وعرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور خالد باطرفي وهو يتحدث عن كتابه، وحكاية اهتمام الملك سلمان -حفظه الله- بهذا الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للدكتور يحيى النجمي، استشاري طب العيون، وهو يبيِّن طُرق الحفاظ على النظر وسلامة العين.
وفي سياق فقرة سيرة وتر تحدَّث علي فقندش عن علاقة الملحن الكبير #محمد_الموجي بالفن السعودي، وتعاونه مع طلال مداح ومحمد عبده.