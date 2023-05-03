بالفيديو.. "الفهيد" لـ"يا هلا بالعرفج": اتصالاتي أثناء المشي.. والقراءة هوايتي

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "عبدالله بالخير يتذكر" للدكتور "خالد باطرفي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب، وذكر أن "عبدالله بالخير" هو أول سعودي يكتب في الصحف اللبنانية، وهو أول سعودي يسافر إلى يوغوسلافيا، كما أنه أول سعودي يترجم للملك فيصل. وعرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور خالد باطرفي وهو يتحدث عن كتابه، وحكاية اهتمام الملك سلمان -حفظه الله- بهذا الكتاب.