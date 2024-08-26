‫"الكهرباء" توضح: سبب انقطاع الخدمة في "ظلم" مساء أمس أمطار وصواعق!

ردت الشركة السعودية للكهرباء على شكاوى أهالي "ظلم" من انقطاع الخدمة الكهربائية ساعات عدة مساء أمس، ضمن سلسلة من الانقطاعات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وقالت الشركة في ردٍّ، تلقته "سبق": "نُثمِّن لسعادتكم وصحيفتكم الدور الكبير الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف. وإشارة إلى الخبر المنشور بتاريخ 25 أغسطس2024 تحت عنوان (أزمة الكهرباء في "ظلم" مستمرة.. انقطاع في الظهيرة)؛ نود إفادتكم بأن منطقة ظلم تعرَّضت لأمطار غزيرة وصواعق؛ أدت إلى حدوث انقطاع في الخدمة الكهربائية؛ وباشرت إثره الفِرق الفنية المختصة فورًا العمل، وتمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين.
هذا، وتعتذر الشركة للمتأثرين من هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، وتؤكد بذل الجهود كافة اللازمة لتعزيز الخدمة الكهربائية، وما يتطلبه من مشاريع تحسينية، وتعزيز طواقم العمل؛ لضمان المحافظة على موثوقية الخدمة.
وختامًا، تُعبِّر الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتدعو مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA. ولكم وافر التحايا".