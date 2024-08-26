‫"الكهرباء" توضح: سبب انقطاع الخدمة في "ظلم" مساء أمس أمطار وصواعق!

وقالت الشركة في ردٍّ، تلقته "سبق": "‎نُثمِّن لسعادتكم وصحيفتكم الدور الكبير الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف. ‎وإشارة إلى الخبر المنشور بتاريخ 25 أغسطس2024 تحت عنوان (أزمة الكهرباء في "ظلم" مستمرة.. انقطاع في الظهيرة)؛ ‎نود إفادتكم بأن منطقة ظلم تعرَّضت لأمطار غزيرة وصواعق؛ أدت إلى حدوث انقطاع في الخدمة الكهربائية؛ وباشرت إثره الفِرق الفنية المختصة فورًا العمل، وتمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين.