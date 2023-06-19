"نزاهة": توقيف 141 متهماً والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "3319" جولة رقابية، والتحقيق مع "253" مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: "الداخلية، والدفاع، والصحة، والعدل، والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".