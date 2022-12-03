بعد تقرير "سبق" عن ارتفاع أسعار المغاسل.. بلدية العارضة تزيل شعار الأمانة وتطبق لائحة الغرامات

أكدت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" في ردها على تقرير "سبق"، والذي جاء بعنوان "جازان.. مغاسل الملابس ترفع الأسعار 50 % وتبرر: الأمانة سمحت لنا"، بأنه تم إزالة لوحات الأسعار التي تحمل شعار الأمانة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ارتفاع الأسعار المشار إليه في الخبر.
وتفصيلاً، أكد رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي زيلعي، أن الفرق الرقابية تُكثف جولاتها على المنشآت التجارية للتأكد من وجود بيانات السعر على المعروض، بناءً على اللوائح الصادرة، وتم إزالة لوحات الأسعار التي تحمل شعار الأمانة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن ارتفاع الأسعار المشار إليه في الخبر.
وكانت "سبق" نشرت أمس تقريرًا حول ارتفاع أسعار مغاسل الملابس إلى ما نسبته 50 %، وهو ما أثار حالة من الضجر بين المواطنين، موضحةً أن أمانة المنطقة سمحت لهم برفع الأسعار، مبررةً موقفها بزيادة التكاليف التشغيلية.
ورصدت "سبق" وضع بعض المغاسل بالمحافظة للافتات بالأسعار الجديدة تحمل شعار الأمانة، وتعليقها في مكان بارز أمام الزبائن؛ لإشعارهم بالتغيير، وبيّن عمال في عدد من المغاسل لـ"سبق" أن الأسعار ارتفعت نتيجة لزيادة التكاليف التشغيلية، والتي تجاوزت ما نسبته 100 %، على حد قولهم.
وأبدى مواطنون استغرابهم من ارتفاع أسعار المغاسل المفاجئ في محافظة العارضة، موضحين أن بعضها لا يزال يعمل بالأسعار السابقة، بينما بعضها الآخر غيّر الأسعار وقفز بها إلى ما نسبته 50 % دون أي مبرر.
وقالوا إن "أصحاب المغاسل يتحججون بحجج واهية لتبرير رفع الأسعار، ومنها الكهرباء وغيرها وهذا غير منطقي"، مشيرين إلى أن الأسعار في محافظات ومدن أخرى لا تزال على ما هي عليه دون أي تغيير، لافتين إلى أن الأمانة قبل أشهر وبالتحديد في عيد الأضحى، كانت تحذر وتنبّه من ارتفاع أسعار المغاسل، متسائلين: "ما الذي تغير الآن؟"، مطالبين بفرض رقابة صارمة عليها من قِبل الجهات المعنية بالأمر.