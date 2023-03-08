بالفيديو.. "حسن عبد القادر" لـ"يا هلا بالعرفج": الأهلي سيصعد ولكنه سيعود للدرجة الأولى!

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود" للكاتب الأستاذ "سليمان الحديثي"، تحدث من خلاله عن الكتاب، وذكر أصعب ما مَرَّ به الكاتب أثناء كتابة الكتاب، وهو استغراقه أربعين سنة في جمع مادة الكتاب من صحيفة أم القرى. وأبان أن أكثر ما أحزنه عثوره بعد طباعة الكتاب على مقالة رائعة للأديب الكبير "حسين سرحان"، كتبها عن الأمير عبدالله في صحيفة البلاد.