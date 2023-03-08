بالفيديو.. "حسن عبد القادر" لـ"يا هلا بالعرفج": الأهلي سيصعد ولكنه سيعود للدرجة الأولى!
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي وهو يمشي مع الكاتب الرياضي "حسن عبدالقادر"، يتحدث فيه عن علاقته بالمشي، التي وصفها بأنها علاقة مصلحة، كما وجَّه رسالة للأهلاويين عامة، قال فيها: "الأهلي سيصعد، ولكنه سيعود للدرجة الأولى إذا استمر العبث داخل النادي. والحل فتح تحقيق شفاف بداية من عام 2018".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود" للكاتب الأستاذ "سليمان الحديثي"، تحدث من خلاله عن الكتاب، وذكر أصعب ما مَرَّ به الكاتب أثناء كتابة الكتاب، وهو استغراقه أربعين سنة في جمع مادة الكتاب من صحيفة أم القرى. وأبان أن أكثر ما أحزنه عثوره بعد طباعة الكتاب على مقالة رائعة للأديب الكبير "حسين سرحان"، كتبها عن الأمير عبدالله في صحيفة البلاد.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو لمعالي وزير الإعلام "سلمان الدوسري" في لقاء سابق، يتحدث فيه عن الدور المهم للمغرد السعودي في الدفاع عن وطنه.
وفي سياق فقرة سيرة وتر حكى الكاتب "محمد البكيري" قصته مع أغنية "أنا راجع أشوفك"، التي غناها صوت الأرض "طلال مداح" -رحمه الله-.