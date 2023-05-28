الأكل قبل النوم هل يزيد الوزن؟.. مختص يجيب

يغرينا تناول الطعام قبل النوم، خصوصًا بعد يومٍ طويل، فدائمًا ما شكل هذا التوقيت موضوعًا مثيرًا للجدل، فهناك من يرى أن الأمر لا يتعلق فقط بوقت تناول الطعام، ولكن بكم ونوع الطعام، حيث إن الأطعمة الدهنية والمقلية وأيضًا تناول كميات كبيرة جدًا أو بسرعة كبيرة يمكن أن تسبب اضطرابًا في المعدة.
وللوقوف على حقيقة هل الطعام قبل النوم يزيد الوزن ويسبب السمنة، وهل يعد تناوله قبل النوم عادةً سيئة أم جيدة، تحدث الدكتور عبدالله الذيابي لـ"سبق" قائلاً: "صحيح أن التنويع والتوازن في الأكل يشكل ركيزة أساسية لأي نظام غذائي يهدف إلى الحفاظ على وزن صحي، هذا إضافة إلى أهمية النشاط الجسدي، إلا أن توقيت ونوعية الأكل من الممكن أن تتسبب في زيادة الوزن.
وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير: "بما أنَّ الطعام يستغرق في المعدة عدة ساعات قبل عبوره إلى الأمعاء وامتصاصه؛ فإنَّ تناول وجبة كبيرة ومتأخرة قبل النوم بمدة قصيرة يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية؛ كالشعور بالحرقان، وارتجاع المريء، وخطر زيادة الوزن، واضطرابات النوم والتأثير على جودته، مما يدل بوضوح على أن تناول وجبة كبيرة قبل النوم من العادات غير الصحية".
وتابع: "إنَّ امتلاء المعدة بالطعام والشراب بسبب تناول وجبة كبيرة يؤدي الى إطالة بقاء الطعام في المعدة إلى مدة قد تصل إلى 4 ساعات، كما أن الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة أو بوقت وجيز يسهل رجوع الطعام المختلط بأحماض المعدة إلى المريء، وظهور أعراض، مثل: الحرقان، والغثيان، وأَلم الصدر، وأَلم الحلق، والبحة في الصوت، وربما السعال وضيق التنفس".
وأردف: "لأسباب مختلفة، يتناول الكثير من الناس طعامهم قبل النوم، لكن حتى الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، قد تؤدي إلى أعراض عدة وليس فقط مجرد ظهور بطن ممتلئ بمرور الوقت".
وكشف استشاري الجهاز الهضمي: "لقد ارتبطت الوجبة التي تُتناول قبل النوم مباشرة بخطر الإصابة بالسمنة؛ لأن جسم الإنسان يحرق السعرات الحرارية بمعدلات أقل خلال ساعات النوم مقارنة بفترة اليقظة، والحقيقة أن زيادة وزن الجسم تحدث عندما يكون معدل السعرات الحرارية المتناولة خلال مدة الـ 24 ساعة أكبر من احتياج الجسم، ويلعب نوع وكمية الطعام دورًا في خطر الإصابة بالسمنة.
وأوضح الدكتور عبدالله: "تحدث السمنة عندما يكون استهلاكك من السعرات الحرارية أكثر مما تحرقه وعندها يخزن الجسم الفائض في صورة دهون، فالأمر كله يعتمد على نوع وكم الأطعمة التي يتم تناولها قبل النوم فيما يتعلق بمسألة زيادة الوزن، فالجسم يكتسب وزنًا زائدًا عندما يتم تناول كميات سعرات حرارية أكثر مما يتم حرقه لفترة من الزمن، حتى أثناء النوم، يتم حرق السعرات الحرارية، التي تتحول إلى طاقة تدعم أعضاء الجسم ووظائفه وأنسجته، على الرغم من أنه بالطبع يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية بوتيرة أكثر عندما نكون مستيقظين ونشطين".
وأوضح الذيابي: "الغذاء والنوم بينهما علاقة معقدة، فنوع الطعام ووقت تناوله قد يؤثر على النوم، كما أن قلة النوم قد تؤثر على نوعية الطعام المتناول وكميته، وبالتأكيد فإن للجوع تأثيرًا سلبيًا على جودة النوم والإصابة بالأرق، فليس من الجيد أن تذهب إلى النوم وأنت تشعر بالجوع، لأنه من الممكن أن يتسبب هذا في انخفاض نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق أو الحصول على نوم غير مريح".
أما المصابون بداء السكري فقد يحتاجون إلى تناول وجبة خفيف قبل النوم؛ لتفادي انخفاض مستويات السكر في الدم خلال ساعات النوم.
وأكد أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين تؤدي إلى الإصابة بالأرق، حيث يبدأ تأثير الكافيين بعد 30 دقيقة من استهلاكه، وقد يستمر إلى قرابة خمس ساعات، وتكون الآثار الضارة للكافيين على النوم أكثر حدة لدى الأشخاص الذين يستخدمونه من حين إلى آخر مقارنة بمن يستخدمونه بانتظام بشكل يومي.
وختم الدكتور عبدالله حديثه لـ"سبق" بالقول: "الوقت المناسب لتناول الوجبات يُفضل أن تكون آخر وجبة قبل النوم بفترة 2-3 ساعات، وأن تحتوي على أطعمة تقلل احتمالية حدوث الارتجاع المريء وتحسن عمل المعدة وجودة النوم، لذلك يُنصح بالتقليل من الأطعمة الدهنية والمقليات، والحد من الأطعمة الحامضة كالفواكه الحمضية والمشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي، كما أن ممارسة الرياضة والحرص على نمط حياة صحي يساعد على التحكم في الوزن والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام".