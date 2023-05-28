الأكل قبل النوم هل يزيد الوزن؟.. مختص يجيب

وأوضح الذيابي: "الغذاء والنوم بينهما علاقة معقدة، فنوع الطعام ووقت تناوله قد يؤثر على النوم، كما أن قلة النوم قد تؤثر على نوعية الطعام المتناول وكميته، وبالتأكيد فإن للجوع تأثيرًا سلبيًا على جودة النوم والإصابة بالأرق، فليس من الجيد أن تذهب إلى النوم وأنت تشعر بالجوع، لأنه من الممكن أن يتسبب هذا في انخفاض نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق أو الحصول على نوم غير مريح".