"عقبة شعار" تعود للخدمة بعد 11 يومًا عقب تنفيذ أكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا

تعود "عقبة شعار" بعسير إلى الخدمة كليًّا بعد 11 يومًا، وتحديدًا في السادس من شهر صفر القادم، بعد أن أُغلقت في وجه المركبات الصغيرة عدا "بعض الحالات والشاحنات" بسبب المشروع الوقائي الشامل الذي طال مفاصلها كافة، ويُعتبر الأكبر منذ 40 عامًا.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن عودة العقبة للخدمة ستكون في الموعد المحدد، وهو السادس من شهر صفر 1445هــ.
وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، قد قال في وقت سابق خلال زيارته محافظة محايل عسير ومصابي حادث "حافلة عقبة شعار"، الذي شهد وفاة 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين: "انقلوا عني: عقبتا شعار وضلع.. حل جذري قريبًا".
وأتى هذا التصريح في إشارة إلى ما يوليه الأمير من اهتمام بهاتين العقبتين، اللتين ذهب ضحيتهما مئات الأبرياء.
وكان المدير العام لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الغامدي، قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق ترسية مشروع وقائي، يتضمن أعمال صيانة وإصلاح وتطوير لكامل عقبة شعار حتى مدخل محايل، على إحدى الشركات، مضيفًا: "تم إعداد التصاميم واعتمادها، ووضع خطة عمل لذلك، وتم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 18 / 10 / 2022م، وجارٍ إعداد البرنامج الزمني ومتابعة إصدار التصاريح اللازمة، وسيتم البدء في العمل قريبًا بإذن الله".
وكانت الهيئة العامة للطرق قد أعلنت أنه ابتداء من السادس من شهر شوال سيتم إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة.
وقالت الهيئة: "الطرق البديلة للمركبات الصغيرة هي: عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيد، عقبة الصماء وعقبة برمة".
وأضافت: "الإغلاق التام سيكون من الساعة الـ6 مساء إلى الساعة الـ6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة الـ6 صباحًا إلى الـ6 مساء".
وأردفت الهيئة: "أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها: كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة".
وتابعت: "أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة".