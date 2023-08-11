محليات

"عقبة شعار" تعود للخدمة بعد 11 يومًا عقب تنفيذ أكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا

تضمَّن صيانة وإصلاحًا وتطويرًا لكامل المنطقة حتى مدخل محايل