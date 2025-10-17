تفاعلاً مع "سبق".. أمانة الطائف توضح بشأن طريق "تربة" وتؤكد حرصها على السلامة المرورية

تفاعلت أمانة الطائف سريعًا مع ما نُشر في "سبق" حول الحادث المروري الذي وقع في مركز الحشرج، موضحة أن الطريق المشار إليه يُعد من الطرق المستلمة حديثًا من وزارة النقل، وهو مؤمَّن بوسائل السلامة المرورية اللازمة، بما في ذلك أمشاط التهدئة والإضاءات العاكسة وتحديد المسارات واللوحات الإرشادية والإنارة، إضافة إلى توسعة أكتاف الطريق.
وأضافت الأمانة أنه تمت إحالة المعاملة المتعلقة بالطريق إلى قسم الصيانة ببلدية تربة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة وضمن الأولويات المعتمدة في خطط الصيانة والسلامة المرورية.
وأكدت أمانة الطائف في ختام بيانها حرصها الدائم على رفع مستوى السلامة المرورية في جميع الطرق الواقعة تحت إشرافها المباشر أو إشراف البلديات التابعة لها، والعمل المستمر على معالجة الملاحظات بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على الأرواح والممتلكات.