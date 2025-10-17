تفاعلاً مع "سبق".. أمانة الطائف توضح بشأن طريق "تربة" وتؤكد حرصها على السلامة المرورية

تفاعلت أمانة الطائف سريعًا مع ما نُشر في "سبق" حول الحادث المروري الذي وقع في مركز الحشرج، موضحة أن الطريق المشار إليه يُعد من الطرق المستلمة حديثًا من وزارة النقل، وهو مؤمَّن بوسائل السلامة المرورية اللازمة، بما في ذلك أمشاط التهدئة والإضاءات العاكسة وتحديد المسارات واللوحات الإرشادية والإنارة، إضافة إلى توسعة أكتاف الطريق.