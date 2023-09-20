بالفيديو.. الكاتب العالمي "روبن شارما" لـ"يا هلا بالعرفج": أمشي ساعة يوميًّا.. ولا أحمل الجوال حتى أفكر

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الكاتب العالمي "روبن شارما"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي أتخذها أثناء المشي، وأكد أنه يمشي كل يوم ساعة، ويعتبره أسلوب حياة، كما ذكر أنه يحصل أثناءه على أفضل الأفكار التي تجعله أكثر إبداعًا، حتى أنه لا يحمل الجوال أثناء المشي.