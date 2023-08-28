إحالة مقيمَيْن إلى المحكمة المختصّة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليونَي ريال

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموالٍ نقدية تُقدَّر بـ (2.480.000) ريال (مليونين وأربعمئة وثمانين ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات كيانات تجارية؛ مخفيين طبيعة الأموال المحوَّلة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقّق من مصدرها تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة.