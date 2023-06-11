تجاوباً مع "سبق".. "المياه": تشغيل محطة تعبئة السليمي لخدمة القرى المتضررة

وطالَبَ المواطنون الذين اجتمعت بهم اللجنة، بسرعة إيصال المياه لأبراج المياه في تلك القرى؛ مشيرين إلى أن سنوات عديدة قاربت عشراً على ترسية تلك المشاريع؛ إلا أن المقاول توقف عن تنفيذها لأسبابٍ غير معروفة؛ ما جعل تلك الخزانات مقرًّا لأعشاش الطيور؛ وذلك قُبيل تجاوب شركة المياه الوطنية.