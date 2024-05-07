تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": سفلتة مخطط الصفوة ستبدأ في الربع الرابع من العام

وتفصيلاً، قال المدير العام للاتصال المؤسسي بأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي: بداية نشكر "سبق" على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء جدة. وإشارة إلى ما نُشر عبر "سبق" فعليه نفيدكم بأنه فيما يخص النظافة فإنه تم تعميد المختصين للوقوف على الموقع بمشاركة مشروع الرقابة والإشراف على مشاريع النظافة، وتم عمل اللازم.