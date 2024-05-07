تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": سفلتة مخطط الصفوة ستبدأ في الربع الرابع من العام

أوضحت أمانة جدة أنه تم إدراج عدد من الطرق في مخطط الجامعيين "الصفوة" ضمن مشروع سفلتة مخططات المنح في نطاق بلدية طيبة الفرعية، ومن المتوقع البدء في تنفيذها خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024م.
ويأتي ذلك تعقيبًا لما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي (صفوة) جدة يشكون من مخلفات البناء ونقص الخدمات".
وتفصيلاً، قال المدير العام للاتصال المؤسسي بأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي: بداية نشكر "سبق" على المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء جدة. وإشارة إلى ما نُشر عبر "سبق" فعليه نفيدكم بأنه فيما يخص النظافة فإنه تم تعميد المختصين للوقوف على الموقع بمشاركة مشروع الرقابة والإشراف على مشاريع النظافة، وتم عمل اللازم.
وكانت "سبق" قد نشرت شكاوى عدد من أهالي مخطط الجامعيين "الصفوة" بجدة من نقص الخدمات البلدية، المتمثلة في سفلتة شوارع المخطط والكهرباء، على الرغم من أن المخطط رسمي ومعتمد داخل النطاق العمراني.
ويعاني المخطط بسبب مخلفات البناء المخالفة من المخططات المجاورة.