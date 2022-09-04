"النيابة العامة": كل من حوّل أو نقل أموالاً من متحصلات جريمة يُعد مرتكباً جريمة "غسل الأموال"

قالت النيابة العامة إن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.