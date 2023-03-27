بتوجيه من أمير عسير.. "القرقاح" يطمئن على مصابي حافلة "عقبة شعار" المنكوبة.. والوفيات ترتفع لـ21 حالة

ارتفعت حالات الوفيات من جراء حادث باص "عقبة شعار" المنكوب، الذي وقع عصر اليوم، إلى 21 حالة وفاة، نُقلت جميعها إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.
وقام قبل قليل محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بتوجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك البشري، بزيارة المصابين؛ إذ اطمأن عليهم ممتدحًا جهود المستشفى بقيادة مديره محمد بن زيد عسيري، وموجهًا بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين. وانتقل بعدها لثلاجة المستشفى، والتقى فريق الطب الشرعي، الذي يبذل جهودًا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث، وأخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، وخصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.
وكانت "سبق" قد انفردت قبل ساعات بنشر خبر عن الحادث بعنوان "اصطدام وانقلاب.. مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين في حادث مروري لـ(باص) بعقبة شعار"، وجاء فيه: "لقي قرابة 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون، في الحادث، فيما أرجعت مصادر لـ(سبق) سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة؛ ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور، وانقلابها، واشتعال النيران بها، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث، في حين جرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة".