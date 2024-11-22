الحنين يدفع الطالب "قصي الزهراني" للعودة لمدرسته بمحايل بعد فقدان أسرته في السيول

بعد أن فقد الطالب قصي بن معيض الزهراني والدَيْه وثلاثة من أشقائه في سيول سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير، تم نقله لأسرة والدَيْه بالباحة، وإلحاقه بإحدى مدارسها بعد أن كان يدرس بإحدى مدارس تعليم محايل التي كان والده مديرًا لها، لكن الحنين لذكريات والده وزملائه سيطر على فكره وعقله طيلة الأشهر الثلاثة التي قضاها بالباحة؛ ما دفعه لإبداء الرغبة في العودة لمدرسته الأولى؛ وهو ما دفع تعليم محايل للتواصل مع جده لأمه (الوكيل الشرعي له)، وإقناعه بتلبية رغبة الطالب، الذي رحَّب بالفكرة، ولم يمانع في كل ما من شأنه راحة وسعادة قصي.