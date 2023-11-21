محامٍ: مرتكب جريمة غسل الأموال يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليونية

وأضاف: كما يعد مرتكبًا للجريمة كل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر. ويتم التحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.