وصلت إلى السعودية.. تعرف على إمكانات سفينة "جلالة الملك الجبيل "وحش" أعالي البحار

استقبلت السعودية أمس الخميس، سفينة "جلالة الملك الجبيل" من طراز كورفيت "أفانتي 2200"، والتي تعد الأحدث في طرازها في العالم، وهي أولى سفن مشروع "السروات"، الذي يشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية من هذا الطراز.