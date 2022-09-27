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"نزاهة": إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

باشرت 3146 جولة رقابية خلال شهر صفر.. ودعت إلى الإبلاغ عن شبهات الفساد
"نزاهة": إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3164) جولة رقابية، والتحقيق مع (147) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، النقل والخدمات اللوجستية).

وقالت إنه تم إيقاف (97) متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نزاهة
غسل الأموال
رشوة
تزوير

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