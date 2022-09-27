"نزاهة": إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3164) جولة رقابية، والتحقيق مع (147) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، النقل والخدمات اللوجستية).