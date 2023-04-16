استطلاع رأي.. 53% من المواطنين لا يشاهدون التلفاز خلال شهر رمضان

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول سلوكيات رمضان لدى المواطنين مقارنة بين عامي 1443- 1444هـ، وذلك في 3 محاور شملت: أسلوب الإفطار والعشاء في شهر رمضان، وتوقيت النوم في رمضان، ومشاهدة التلفاز والبرامج.
وتفصيلًا: شارك في الاستطلاع 1089 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة في عام 1443هـ، فيما شارك في العام الحالي 1444هـ 1003 مواطنين؛ حيث جاءت نتائج الاستطلاع حول أسلوب الإفطار والعشاء في شهر رمضان: رأى 50% في عام 1443 وجبة واحدة قبل صلاة المغرب، فيما انخفضت النسبة إلى 36% في العام الحالي.
أما سلوكيات وجبتين منفصلتين قبل وبعد صلاة المغرب فلم يكن الفارق كبيرًا بين رأي المواطنين في العامين؛ حيث بلغت في رمضان الماضي 32%، فيما هذا العام 30%، أما وجبتان منفصلتان قبل صلاة المغرب وبعد التراويح فقد تباينت النسبة؛ حيث يفضل 18% في رمضان المنصرم تناولها وجبتين قبل صلاة المغرب وبعد التراويح، فيما وصلت النسبة هذا العام 34% من المواطنين أنها وجبتان منفصلتان قبل صلاة المغرب وبعد التراويح.
وعن توقيت النوم أظهر الاستطلاع المقارنة بين العامين الحالي والمنصرم نسبًا متقاربة؛ حيث رأى 24% في العام الماضي أن نومهم في شهر رمضان الساعة 11 ليلًا إلى 1 صباحًا، فيما كانت النسبة هذا العام 23% من المواطنين الذين يفضلون النوم في ذلك التوقيت، أما النوم ما بين الساعة 1 صباحًا وحتى الـ3 صباحًا؛ فقد تساوت النسبة بين المواطنين بنسبة 25% من يفضّل النوم في ذلك التوقيت، أما النوم بعد الـ3 صباحًا؛ ففي العام الماضي بلغت النسبة قرابة 15% من المواطنين يفضلون النوم في ذلك التوقيت، فيما يرى 11% من المواطنين هذا العام أن الوقت المفضل لهم أيضًا ما بعد الساعة 3 صباحًا، وأما الذين لا ينامون ليلًا ففي العام الماضي يرى 36% من المواطنين أنهم لا ينامون في الليل، فيما يرى 41% في رمضان الحالي أنهم لا ينامون ليلًا.
وحول مشاهدة التلفاز في شهر رمضان: تساوت النسبة في آراء المواطنين في العامين الحالي والمنصرم بنسبة 37% أنهم يفضلون مشاهدة التلفاز بعد الإفطار، أما في نهار رمضان ففي العام الماضي يرى 1% أنهم يشاهدون التلفاز في نهار رمضان، فيما ارتفعت نسبة المشاهدين للتلفاز رمضان الحالي إلى 4% من المواطنين يشاهدون التلفاز في نهار رمضان، وعند وقت السحور لم تتجاوز النسبة 2% ممن يشاهد التلفاز وقت السحور، و5% من المواطنين في رمضان الحالي يشاهدونه وقت السحور، فيما يرى 57% من المواطنين رمضان الماضي أنهم لا يشاهدون التلفاز نهائيًّا، فيما يرى 53% من المواطنين رمضان الحالي أنهم لا يشاهدون التلفاز خلال شهر رمضان.