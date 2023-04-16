استطلاع رأي.. 53% من المواطنين لا يشاهدون التلفاز خلال شهر رمضان

وعن توقيت النوم أظهر الاستطلاع المقارنة بين العامين الحالي والمنصرم نسبًا متقاربة؛ حيث رأى 24% في العام الماضي أن نومهم في شهر رمضان الساعة 11 ليلًا إلى 1 صباحًا، فيما كانت النسبة هذا العام 23% من المواطنين الذين يفضلون النوم في ذلك التوقيت، أما النوم ما بين الساعة 1 صباحًا وحتى الـ3 صباحًا؛ فقد تساوت النسبة بين المواطنين بنسبة 25% من يفضّل النوم في ذلك التوقيت، أما النوم بعد الـ3 صباحًا؛ ففي العام الماضي بلغت النسبة قرابة 15% من المواطنين يفضلون النوم في ذلك التوقيت، فيما يرى 11% من المواطنين هذا العام أن الوقت المفضل لهم أيضًا ما بعد الساعة 3 صباحًا، وأما الذين لا ينامون ليلًا ففي العام الماضي يرى 36% من المواطنين أنهم لا ينامون في الليل، فيما يرى 41% في رمضان الحالي أنهم لا ينامون ليلًا.